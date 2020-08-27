圖為《想見你》劇照。（觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

《想見你》地圖。（觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

《俗女養成記》、《想見你》2大熱門夯劇入圍金鐘獎，而這2齣戲劇主要場景均於台南拍攝，尤其《俗女養成記》的主要場景為入選台灣經典小鎮的後壁區、鹽水區，而《想見你》則讓隱身於中西區巷弄的茶具陶藝館「小半樓」朝聖者不斷，劇中位於麻豆區的龍泉百年冰店也再度暴紅，台南市長黃偉哲聽聞入圍笑說，感覺就像台南也入圍了，「相當開心且與有榮焉。」

此次入圍8項獎項的《俗女養成記》，劇中女主角陳嘉玲住家，是台南市定古蹟「金德興藥舖」，這幢建築位於後壁菁寮老街上，迄今已逾百年歷史，老街上還有早期各行各業店舖，許多店家更已超過百年。

其他場景還包括小嘉玲就讀的後壁區樹人國小、魚寮靈殿宮，結尾時變身女主角新家的鬼屋（菁寮後廍24節氣步道）、仕安里長短樹信號所、陳嘉玲與蔡永森相親的新營區三一宅藝空間，充滿老一輩回憶的興南客運老公車，還有白河區玉豐綠色隧道、竹門里公車站，及172市道、陳嘉玲緬懷阿嬤的安平港、蔡永森參選拜票經過的鹽水街區等，都值得前去探訪。

而《想見你》劇中多數重要場景也是在台南拍攝，共計跨越台南11區取景，包含「32唱片行（中西區小半樓）」、「莫奶奶冰店（麻豆區龍泉冰店）」、「鳳南小分隊鍋燒意麵（南區閒情茗品屋）」、「小黃雨萱美食（新營區品廚牛排、安平區妙壽宮白糖粿、安平區開台天后宮椪糖、波哥創意茶飲）」、「鳳南高中（柳營區鳳和高中）」、跨年看日出的「左鎮二寮觀日亭」、騎車行經的浪漫公路（將軍區濱海公路）、男女主角的校園生活及課後相關場景是在柳營區（敏惠醫護管理專科學校等）、善化區（牛庄社區）、關廟區（嗊哩公園）、南區（明倫書坊周邊）等經典場景。

台南市政府觀旅局長郭貞慧表示，為了讓粉絲可以方便追劇、追場景，這2齣劇在播映後，均與文化局合作取得劇組授權，出版了導覽地圖，歡迎至台南各旅服中心索取收藏。

此外，《俗女養成記2》也將由導演嚴藝文、陳長綸帶領原班人馬強勢回歸，並加入新角色，目前已在台南進行前製階段，將於年底開拍，這次也延續女主角陳嘉玲的成長課題，「笑中有淚」帶給觀眾滿滿正能量，歡迎大家屆時一起追劇玩台南。

(中時 )