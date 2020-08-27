國研院海洋中心與科博館27日簽署合作備忘錄，展開學術服務及科學研究等多元交流合作。值得一提的是，科博館引進國研院海洋中心開發的「焦點疊合自動顯微拍照系統」，可用於多領域的顯微物體拍照及觀察，未來可望運用在重建標本三維表面。

基於資源有效運用及合作互惠，國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心與國立自然科學博物館簽署合作備忘錄，增進科學研究能量。合作備忘錄中的最大亮點是科博館引進國研院海洋中心開發的「焦點疊合自動顯微拍照系統」（TORI FOCUS系統），成為海洋中心外的第一個學術服務據點。

科博館館長孫維新致詞表示，尖端科研與科普教育就像鳥的雙翼，國研院海洋中心是尖端科研機構；科博館也致力於科研及科普教育，期待雙方合作提升國內研究及科普的內涵。

TORI FOCUS系統開發團隊由國研院海洋中心主任王兆璋帶領，團隊成員包含跨領域的科學家與工程師，自2017年起開發，歷經4年改版與優化，此次引進科博館的是第4版系統，可辨識結構寬度最小達476nm。該系統突破掃描式電子顯微鏡僅能提供黑白影像的限制，並可提升標本實體自然色的清晰影像。

王兆璋表示，TORI FOCUS系統不只是掃描式電子顯微鏡的取代方案，並可用於生物、 地質及化學等領域的顯微物體拍照及觀察，應用領域相當廣泛，目前還有國外博物館運用在典藏標本數位化，未來可望運用在重建標本三維表面。

中山大學海洋科學系教授劉莉蓮指出，以TORI FOCUS系統進行空污物質PM 1研究，可讓原本需要1至2週的工作時間，大幅縮短為1天。

(中時 )