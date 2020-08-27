立委陳椒華27日現勘中市南屯區鎮平里中和排水系統，陳情人陳姓農民在鎮平巷四號橋，手持淹水照片，指出中和排水系統溢堤情況。（黃國峰攝）

立委陳椒華27日會勘中市南屯區鎮平里中和排水系統，中市環保局人員，採檢單元四重劃區滯洪池水質，水質均符合規定。（黃國峰攝）

立委陳椒華27日會勘中市南屯區鎮平里中和排水系統，中市環保局人員，採檢單元四重劃區滯洪池水質，水質均符合規定。（黃國峰攝）

立委陳椒華（右1）27日因中市南屯區鎮平里中和排水系統，灌溉水質汙染及淹水等問題，邀集中央及地方相關人員於現地會勘，謀求解決方法。（黃國峰攝）

中市南屯區鎮平里中和排水系統，飽受灌溉水質汙染及淹水問題，實際走訪流經市區的上游，發現生活汙水未經處理即排入，目視水裡及水面均有髒污物質。（黃國峰攝）

台中市南屯區鎮平里鎮平四號橋附近，長期以來飽受淹水之苦，加上早年都市發展，汙水設施未完善，灌排一體，導致下游灌溉溝渠（中和排水）遭受汙染，時代力量立委陳椒華27日上午邀集相關單位會勘，表示中央和地方水單位都有責任解決淹水問題，且不該讓農田一直喝髒水 ，即早規劃解決淹水、汙水處理問題。

因鎮平里鎮平四號橋旁住戶陳姓農民陳情，他兩年前回鄉種田，即發現中和排水系統，承載上游舊市區如三厝里、南屯里、中和里的生活汙水，水質堪慮，加上二年來三度溢堤，去年才種三個月的黑寶玉米，全數淹沒，家中一樓也淹水滿是淤泥，市府於今年初加寬並提高鎮平巷四號橋面，橋下溝渠擴寬，不料今年8月3日，一場雨量僅約56mm的大雨，仍然造成橋下圳溝溢堤。

時代力量立委陳椒華27上午邀集中市環保局、環保署督察總隊、水利署、水利局、農委會農田水利處、台中農田水利會、單元四重劃會等相關單位會勘，鎮平巷四號橋下方水道，以及單元四重劃區滯洪池等處。

中市環保局指出，27日現勘，即時採檢鎮平巷四號橋下（中和排水灌溉溝渠）以及中和排水系統中游處（單元四重劃區滯洪池）等處水質，以灌溉水質檢測做為參考，檢查結果，水質都符合規定。

陳椒華表示，台中市汙水管接管率約只20％，今現勘位於重劃區的中和排水中游，雨汙排水系統均有設計分離，鎮平農田灌溉水質汙染，應是來自於上游的舊市區生活汙水，中央應加強對影響灌溉水質的地區的補助，協助地方政府加速下水道建置，地方政府也應訂出每年提升接管率的明確目標值，尤其要在南屯這種會影響灌溉水質的人口密集區優先接管。

而鎮平上游四個自辦重劃區僅單元四，有排水計畫，未來恐難因應暴雨，陳椒華表示，中央和地方水利單位應全面檢討該區中和排水、南屯溪到筏子溪的區域排水問題，找出瓶頸問題點，規劃相關水利工程及編列預算，早日解決市民之苦。

(中時 )