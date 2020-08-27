中職有了高國輝兄弟、陳重羽兄弟與張進德兄弟的3對兄弟檔同場出賽紀錄後，隨著統一獅隊野手羅國龍重返一軍後，與自己的兄弟高國輝、高國麟（從父姓）一起同場較量，期待中職未來可以出現高家3兄弟同場開轟的歷史紀錄。

昨（26）日統一獅羅國龍對戰富邦悍將，敲出本季個人首安、也是首轟，這發2分炮讓羅國麟釋放一些出賽壓力，不過，他出現1次接球的隱形失誤，主因與之前腳傷有關係，獅隊總教練林岳平鼓勵他不要怕，盡量發揮原本實力。

其實羅國麟是獅隊在對手排出左投時，想要贏球的一個憑藉，不過，羅國龍最大的挑戰將是自己的腳傷，由於也的後腿有過拉傷經驗，而且出現反覆受傷的難題，成為中職十分罕見的「傷例」，將會影響他能否站穩一軍。

現在羅國龍重返一軍開轟了，最高興的應是他的哥哥高國輝與弟弟高國麟，投效富邦的高國輝本季已有17轟、高國麟也有13支全壘打，甚至本季兩人曾有第2次同場開轟的紀錄，現在加入有長打實力的羅國龍，3兄弟何時同場開炮？值得球迷拭目以待。

(中時 )