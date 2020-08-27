高雄市桃源區公所為了配合中央發放三倍券政策，以去年度結餘款發放給設籍桃源區的居民每人1000元振興經濟消費禮金，原訂27日上午9時發放，正巧遇見停班、停課，區長謝英雄表示，此舉創全台原鄉首例，將會擇期再發，讓居民不無小補。

謝英雄表示，1000元振興經濟消費禮金來源是桃源區公所2019年度的結餘款，總額大約有430多萬元，為了配合中央發放三倍券政策而施行，經提案後獲代表會全力支持，因此針對在2020年7月以前設籍在桃源區的居民，包含0歲以上嬰幼兒，人人都可以領到1000元消費禮金，對於弱勢家庭或邊緣戶來說，不無小補。

不過桃源區公所原本預定在27日早上在雅你球場發放1000元振興經濟消費禮金的作業，也因高雄連日下豪雨，桃源等山區停班、停課而被迫延期。

謝英雄說，桃源區公所是全國第一個發放經濟消費禮金給居民的原住民行政區，全區共有4300多人，居民都相當期待，但因防災為要，請居民耐心再等候幾天。

(中時 )