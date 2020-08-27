在 Instagram 查看這則貼文 ❤️ Vivian Wang（@vivianwenye_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 25 日 上午 8:08 張貼

王文也與男友親密貼臉照流出。(取自微博)

王文也是大陸「華誼兄弟」CEO王中磊的大女兒，年僅22歲就擁有超過55億人民幣身價(約234億台幣)，加上亮眼外型，讓她一舉一動備受矚目。現在王文也更疑似有新戀情，在七夕於社群網站曬出滿地玫瑰花照，隨後與男友貼臉親密照也流出在陸網瘋傳，引爆討論。

華誼千金王文也日前在七夕大放閃，於社群網站曝光滿滿的玫瑰花照，還有一張與男友對話紀錄截圖，只見男友霸氣地跟她說「妳不是之前沒過過七夕嗎？那之前七夕的花我都包了」，宛如霸道總裁愛上我的即視感，瞬間引爆網友熱烈討論。

隨後王文也與男友親密照也被扒出，照片中她小鳥依人地甜靠在男友身旁，臉上表情盡是幸福，而男方更被爆料來頭也不小，是成績超好有錢又高的大帥哥，條件超優質。

更重要的是，男方還把王文也寵上天，不僅豪氣送滿地鮮花，補齊她之前七夕沒收到的花，還在社群網站做出真情告白：「喜歡妳的可愛，喜歡妳的善良，喜歡妳的真性情。願這個世界待妳溫柔，願妳所遇皆甜，願我們一直這樣笑下去。」

(中時新聞網)