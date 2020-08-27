超眾（6230）今年開春業績雖受新冠肺炎打壓，致1、2月營收落在低檔，不過邁入第二季之後，因居家上班帶動NB換機潮挹注，推升第二季營收順利創下歷史新高，展望下半年，第三、四季目前看法仍很正向，「趨勢還是呈成長軸線」。

看好未來營運成長，超眾擴產動能全開，除既有的昆山、重慶廠產能提升已陸續到位，新投資的越南廠建廠作業仍在持續進行中，廠房預定今年底完成，明年上半年應有營收挹注。

超眾副總經理林志仁表示，新投入的產能將可以提供公司未來3至10年持續成長的動力，就資本支出言之，今年上半年已達3.9億元，已逼近去年全年的4億多元，不光今年投資額會增加，在可預見的未來也會持續增加。

其中昆山廠擴產以手機VC為主，主攻的是第二代手機用熱板，重慶廠則以NB散熱模組、熱板及熱管為主要擴產項目；越南新廠則會先由較易入手的模組組裝切入，至於熱管或熱板則由公司其他廠區供應。

(工商 )