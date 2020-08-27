戶外休閒家具大廠基勝-KY（8427）宣佈將於28日停牌，因有重大訊息公布；基勝-KY在今年股東會曾表示，上海廠將持續深耕戶外休閒傢俱產品，並積極開發休閒生活產業周邊；未來不排除透過策略結盟方式，拓展營運範疇。

基勝-KY在年報指出，今年美中貿易的紛擾雖有和緩跡象，但地緣政治的風險尚未降低，加上全球經濟受到新冠疫情影響，預期全球景氣呈現衰退，也將為新興市場帶來風險，北美市場雖較其它區域穩健，但消費力道減弱，基勝-KY主要市場以北美為主，對下半年較保守看待。基勝-KY上半年營收23.3億、雖營收大砍近三成，但稅後淨利增長，EPS1.42元，優於去年同期的0.87元。

而隨著北美市場七月消費逐步回溫，基勝-KY合併營收亦呈現年增11.05％，累計前七月合併營收來到23.99億，與去年同期相比還有不少落差。基勝-KY強調，將透過更多樣化的產品以及客製化高端產品的加入，來面對來自競爭者的挑戰，同時透過產業供應鏈策略聯盟的佈局，發揮整體企業資源最大綜效，藉以強化不可替代的供應角色，穩定業界競爭力。

(工商 )