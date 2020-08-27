林書豪自從上月底取得台灣護照之後，就引起許多熱烈討論，而而中國大陸男籃國奧隊教練閆宇峰在22日時於微博上爆料，下一季林書豪將不會是洋將身份，而是跟周儀翔一樣身份，不過並沒有獲得CBA官方正式回應，但許多中國大陸媒體指出，若林書豪真的變成內援，新賽季冠軍基本上就是北京首鋼。

綜合陸媒報導，先前北京首鋼就多次與林書豪協商放棄美國國籍一事，如此一來便可以從外援身份轉成內援，而為了讓林書豪答應，更祭出超級頂新及北京戶口等條件，不過仍沒有讓林書豪點頭，不過在林書豪拿到台灣護照後，事情也有了轉機。

林書豪擁有台灣護照之後，有機會爭取以內援身份登錄，但還必須等待籃管中心確認，若成功獲得內援身份，加上北京首鋼已經跟本季得分王的洋將楊（Joseph Young）達成協議，可望在順利加盟之後，再度挑戰總冠軍金盃。

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(中時新聞網)