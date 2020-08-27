9月2日中元節倒數，全聯趁節日前5天是採購高峰，明（28日）起至9月1日延長營業時間至晚上23時，全台門市與PX GO！全聯線上購共有超過300項商品挑戰全年最低價，天天在官方臉書粉絲團與LINE曝光驚喜破盤價；29日至9月1日用PX Pay儲值金支付單筆每滿800元共送640福利點，最高回饋8%。

29日至9月2日全聯全台門市與PX GO！全聯線上購天天同步推出商品優惠，超過300項商品挑戰全年最低價。（全聯提供）

全聯今年首次結合線上線下推出好禮回饋，14日開檔至今業績較去年同期增2成，目標至9月10日挑戰130億元。主推的7大類別熱銷天王是「Lays樂事意合組合包、得意的一天100%純葵花油、萬家香香菇素蠔油、愛之味鮪魚片、金牌台灣啤酒、愛之味牛奶花生、統一來一客杯麵-鮮蝦魚板風味」。

全聯「OREO&RITZ經典迷你組合」，147.6g、69元，限量1萬800袋。（全聯提供）

全聯「孔雀香酥脆寶藏箱-香魚」，360g、118元，限量1萬2500箱。（全聯提供）

其中，稱霸全品類的「金牌台灣啤酒」已賣破80萬瓶、業績逾2000萬元；大包裝或多入數拜拜箱賣超過50萬包；40款福利熊聯名商品，最受歡迎前3名是「紅鷹牌海底雞、皇家穀堡台東米、綠巨人天然特甜玉米粒」。

全聯「白蘭氏拜葉雞賜業績組」，葉黃素60ml x 6入+雞精70g x 6入，639元，限量5000組。（全聯提供）

(中時 )