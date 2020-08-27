高雄淹水災情不斷，新任市長陳其邁也取消行程專心勘災 (圖／袁庭堯攝)

受到西南氣流影響，全台降下豪大雨，其中南部地區更是災情慘重，高雄多處傳出淹水情形，有網友就質疑，為何這次高雄淹水討論度少很多，諷刺是不是新聞過於誇大不實，或是因為市長換人了，引發熱議。

網友在PTT八卦版PO文「高雄淹水高雄版好安靜喔」，他表示之前只要一淹水，高雄版熱門度就會竄上PTT前三名，但這次高雄慘淹，高雄版卻變得很安靜，就連回報區都還沒爆文，「是怎麼回事？新聞誇大不實嗎」。

有網友點出原因就在韓國瑜身上（圖／鄭任南攝）

鄉民們紛紛狂酸：「顏色對了就沒淹水啦」、「選舉過後這叫小積水」、「柯韓粉控制媒體啊，現實中根本沒淹」、「高雄人喜歡雨水好嗎 熱多久了」、「民進黨高雄地方黨部板ww」、「高雄版不意外啊」、「這水有台灣價值啊」。

但也有人反駁：「又沒有吹噓治水 積水也要黑」、「韓國瑜自己說半年就不淹，結果呢」、「上任3天就淹水，是誰的問題？」、「陳其邁可沒誇海口說半年就不淹」、「啊不是水溝清很乾淨，怎麼不到兩個月就淹了」、「陳其邁果斷取消行程勘災，你們只剩網路能嘴」、「為何韓國瑜會被放大檢視，韓粉似乎真的不知道」。

高雄前任市長韓國瑜就任時，曾表示6個月內治好水患問題，但在半年後改口為2年半，之後再承諾1年半內可解決，但淹水問題依舊，對此韓國瑜表示「老天要下多少雨不知道，但退水速度就是真功夫」，引發討論。

(中時新聞網)