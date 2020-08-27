37歲的好萊塢知名男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）因演出《復仇者聯盟》系列電影一炮而紅。2010年他與西班牙籍辣妻艾兒莎巴塔奇（Elsa Pataky）結婚後，兩人始終保持甜蜜堪稱好萊塢完美夫妻，但近日妻子接受媒體採訪時卻表示「其實沒有像外界說的那樣完美」引發話題。

來自澳洲的克里斯漢斯沃，擁有帥氣的外表與191cm高壯的體格，加上自然的演技讓他在2005年憑著影集《聚散離合》拿下「最受歡迎新人獎」，之後陸續在《星際爭霸戰》、《金錢遊戲》等電影中演出，2011年更以男主角之姿飾演漫威漫畫系列電影《復仇者聯盟》中的《雷神索爾》一角，攀向事業巔峰。

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克里斯漢斯沃除了事業順利外，家庭生活也十分美滿。2010年與西班牙女演員艾兒莎巴塔奇結婚後，陸續生下一個女兒及一對雙胞胎兒子，經常可以看到他在IG上曬出幸福的家庭照，只要沒有拍戲幾乎都跟家人膩在一起，幸福模樣令人稱羨。

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但近日，辣妻艾兒莎接受澳洲雜誌《Body + Soul》採訪時表示，「外界一直認為我們是完美夫妻，但真的不是這樣，我們之間也曾經歷過許多困難，到現在都還為這段感情努力」，她也透露「要維持一段關係雖然辛苦但她會盡量專注在美好的那面」，而兩人最大的特點就是喜歡運動，因此她們除了一起照顧家庭外，每天也會一起運動維持好身材，也維繫彼此間的感情。

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(中時新聞網)