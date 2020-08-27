前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中罷免案第一階段，已達法定提議人數，預計9月4日啟動第二階段連署。網友高興表示：終於等到了！陳致中對此回應說，尊重不同民意。

罷中總部在臉書貼文表示，罷中第一階段在8月3日由總部發言人郭倫豪親送提議人名冊共3500份，經過中選會多日審查，符合規定約3300人，已達法定提議人數。待罷中總部派員到中選會領取連署人名冊後，第二階段連署工作就正式展開。

罷中總部指出，陳致中平常不務正業，對於選區選民一點貢獻都沒有。對父親貪汙一事藉政治迫害為由轉移焦點；召妓事件，愧對妻子對丈夫的信任，以及孩子對父親的期待；議會開議，趁著上班時間跑去舒壓按摩，種種荒唐行徑，經過法院認證，也看不到陳致中有任何慚愧悔意，讓全國笑話我們前鎮、小港怎麼選出這樣的議員。

罷中總部指出，第二階段將在9月4日正式啟動，並於9月5日上午10時成立罷免陳致中總部，預計11月2日前完成35000人連署（法定28062人）送中選會審查。

陳致中回應說，尊重不同民意，恪盡民代職責，努力為地方服務，認真問政監督，加倍打拚做事回報選民。

網友回應說，「終於等到了！」、「好棒，加油！」、「水啦！罷掉嫖妓中。」、「大家加油！」

(中時新聞網)