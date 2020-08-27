中央銀行公布7月存款不足退票統計，退票金額31.6億元，較6月減少17.85億元，央行表示，退票金額占票據交換金額比率為0.25％，月減少0.15個百分點，主要因大戶退票金額較6月減少所致。

央行指出，7月票據交換張數為654萬4,783張，較6月減少10.82％，票據交換金額為1兆2,800億元，較6月增加3.02％，因為7月較6月減少1個月底峰日，致票據交換張數減少。但7月金額較大的票據張數占比增加，使得票據交換金額略為提高。

交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，6月有2個月底峰日，7月只有1個。至於大戶指每戶退票金額達1億元以上者。

央行說明，7月存款不足毛退票張數共5,147張，占票據交換張數比率為0.08％，較6月略減0.01個百分點。公司戶退票張數占全體退票張數比重較6月減少0.95個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較6月減少4.27個百分點，個人戶呈反向同幅度變動。

(工商 )