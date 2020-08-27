今年41歲的導演喬許布恩曾以文藝片《生命中的美好缺憾》獲得極高評價，但其實他最大的願望，就是能夠拍攝一部漫威的電影。這次他執導拍攝了1982年從漫威《X戰警》衍伸出來的《變種人》，片中沒有熟悉的X教授、金剛狼，卻瀰漫更多驚悚氣氛，導演開宗明義便說：「這是一部恐怖電影，傳遞了青少年尋找自我的恐懼歷程。」

會選擇《變種人》這種較另類的超級英雄電影，是因為電影中青少年經歷的成長痛苦，喬許布恩完全感同身受。《變種人》敘述五名超級英雄，各自擁有致命可怕的超能力，他們被關在一個秘密機構裡受到嚴密的監控，但一股超自然的惡勢力逐漸向他們逼近，這群超能英雄，一方面得面對自己並非尋常人的事實，他們過去做的事也像夢魘一般揮之不去，而神秘事件倖存者月星的到來，更讓機構蒙上恐怖色彩。

喬許布恩接受訪問時表示，他童年時期就是漫威的忠實信徒，後來更深受史蒂芬金小說、驚悚電影《鬼店》的影響，但成長在福音教派基督徒的家庭，他常為自己的喜好感到無所適從。他12歲時愛死史蒂芬金的小說《末日逼近》，他的爸媽卻氣急敗壞把書燒了，喬許的青少年因此處於焦慮、自我懷疑的情緒中，但自從看了《變種人》故事後，他從五位青少年的歷程得到了自我救贖。

喬許布恩並不迷信大牌明星，他拍攝電影一向重視演員的適任性，因此他特別挑選的《異裂》女星安雅泰勒喬伊、《冰與火之歌：權力遊戲》的梅西威廉斯、《怪奇物語》的查理希頓、《漢娜的遺言》的亨利札加來銓釋不同能力的變種人，就連關鍵人物月星，也堅持找來擁有美國原住民拉科塔族血統的布露亨特，喬許透露：「找到布露亨特的過程最漫長，如果沒有她，我相信電影根本拍不成。」

除了演員經過精挑細選，電影也選在波士頓附近著名的精神病院梅德菲爾德拍攝，該病院建立於1892年，2003年廢棄，全盛時期可容納兩千多個病患，且因為治療的方式有電擊等殘酷手段，讓該病院充滿爭議性。院區廢棄後被列為國家古蹟，後來還是不少電影如《隔離島》的拍攝地。但也因為院區歷史老舊又充滿詭異氣氛，拍攝期間讓超級英雄都害怕，扮演「太陽黑子」的亨利札加就說醫院有種難聞的氣味，深入骨髓的可怕味道至今讓人難忘。導演則稱院區常出現奇怪的聲音，工作人員沒事都不敢待在醫院裡，寧願走回車裡休息，「當地的管理員曾對我們提出不要落單的警告，讓所有人都不敢半夜一個人到處走動」。

有恐怖病院的加持，《變種人》成了導演最想要的驚悚超級英雄電影，喬許布恩說：「五個原本困惑又脆弱的年輕人，最終都走向了超級英雄之路，在此之前，他們體會了團結的意義，而最後的大惡魔之戰，更是必須要在大銀幕才能享受到的高刺激冒險之旅。」《變種人》全台熱映中。

(中時 )