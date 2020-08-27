陳建良嘗試將台灣藝陣文化融入舞蹈，小朋友賣力演出公揹婆民俗藝陣。（劉秀芬攝）

有感於學舞人數減少，舞團長期推廣傳統藝術卻未獲認同，陳建良（右二）將解散新生代舞蹈團。（劉秀芬攝）

創辦49年的台南麻豆新生舞蹈團，培育出不少優秀舞蹈人才，但不敵少子化衝擊，學舞人數大量減少，新冠肺炎疫情更成為壓垮駱駝最後一根稻草，新生代舞蹈團9月將吹熄燈號，30日發表《我的舞蹈祕密日記》當成告別表演。

新生舞蹈團創辦人郭玉秋年輕時從麻豆遠赴台南向知名舞蹈家蔡瑞月學舞，後來學出興趣，出來創業，景氣好時在台南地區有多家分社。2003年郭玉秋學藝術的兒子陳建良回家接棒，溶入地方藝陣特色編舞大受好評。

陳建良說，小時候就被逼學舞，國中時有同學發現他家就是新生代舞蹈社，表示很羨慕，他才知道原來還是有多人喜歡跳舞。後來陳建良也考上國立台灣藝術大學劇場藝術學系，2003年正式接棒。

陳建良嘗試將舞蹈融入戲劇表演、地方特色，推廣台灣藝陣文化，將麻豆特有的十二婆姐陣推上南瀛國際民俗藝術節表演舞台，而後陸續推出跳鼓陣、電音三太子、八家將、鼓術、桃花過渡、公揹婆等，不僅出國表演，在台南大大小小活動都可以看到舞蹈社小朋友開心演出。

在舞蹈社學舞的小朋友，許多人考上舞蹈相關科系，畢業後也被陳建良請回來教課。但近幾年來不敵少子化衝擊，學舞人數愈來愈少，今年初學員人數不到50人，在疫情影響下，下半年更只剩下20人。

在幾經考慮後，陳建良灰心的宣布將解散舞蹈團，9月起停業，許多家長與學生聽了都非常驚訝，曾合作的老師、工作者不斷勸說不要解散。陳建良表示，歡迎大家30日到舞蹈社欣賞《我的舞蹈祕密日記》告別表演，他也會再認真思考未來方向。

(中時 )