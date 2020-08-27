中國信託商業銀行推展「閱讀全壘打」活動5年有成，為民眾創造許多美好回憶、也讓更多孩子從小認識國球，今年將送出逾萬張中職中信兄弟主場球票，提供更多球迷體驗閱讀樂趣。

「2020閱讀全壘打：夢想象前行」活動結合苗栗、台中、彰化、南投等縣市、30所公共圖書館與行動故事車參與，活動開跑3周已經兌換出逾6000張中信兄弟主場賽事門票，今年的宣傳大使是吳東融與林書逸。

「閱讀全壘打」為了讓民眾走進圖書館，只要民眾前往活動合作的圖書館借閱3本書並摘錄書中佳句，即可兌換中信兄弟主場內野票券，免費到台中洲際棒球場看球，活動至今年9月30日截止。

5年來，「閱讀全壘打」活動串連全台17縣市、114所圖書館與行動故事車，逾67萬人次參與、總借閱書籍突破10萬本，並且送出逾3萬張中信兄弟主場球票，球票總值逾900萬元。

這個跨界推展閱讀的創新模式，今年8月榮獲教育部「2020閱讀磐石獎－閱讀推手團體組」，成為今年唯一獲獎的民間企業、也是首家獲獎的金融業；同時入圍國家圖書館「全民最愛閱讀活動票選Top5」活動的候選名單。

(中時 )