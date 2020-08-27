台股7月大漲，讓壽險業賺飽。金管會27日公布，壽險業7月稅前大賺492億元，創史上單月新高，主要應是出售台股約6、7百億元，另外亦有賣債券，實現資本利得、落袋為安，再加上現金股利，大幅推升獲利；也因為股債價格都上揚，壽險7月淨值暴升3,191億元，亦是單月最大增加金額，7月底壽險淨值達2兆3,879億元，亦創歷史新高。

壽險業7月創五個「新高」紀錄，單月獲利近5百億元，創單月新高，累計前7月稅前獲利1,505億元，創同期新高；淨值單月增近3,200億元，是單月新高，累計淨值近2.39兆元，亦創史上新高；而新台幣匯率依舊強勢，壽險前7月匯兌成本達1,789億元，亦創同期新高。

據保險局統計，到7月底，壽險業海外投資金額達新台幣18.42兆元，扣除匯兌風險由保戶自負的外幣保單後，國外投資仍有12.86兆元，若完全不避險，則前7月匯損將高達2,278億元，但壽險業花了974億元買避險工具，如換匯（CS）、無本金遠期外匯（NDF）進行避險，因為新台幣升值，所以這些避險工具前7月評價利益1,292億元，再收回171億元的外匯準備金，等於前7月壽險業匯兌總成本是1,789億元，比去年同期成長31.8％。

匯兌成本壓力變大，但今年第二季之後股債雙漲，壽險業加速賣股賣債，前7月稅前已大賺1,505億元，較去年同期成長9.5％，若扣掉國泰人壽認列140億元投資損失，則獲利成長將是雙位數。

7月台股繼續上揚，單月大漲近9％，國外股債亦表現不錯，壽險業應是繼續大賣國內外股債，帳上現金部位大幅增加，如國內現金已有7,140億元，國外現金已拉高到約新台幣7,983億元，等於帳上有逾1.5兆元的現金部位，創保險局公布以來的新高。

(工商 )