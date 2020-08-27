位於彰化縣永靖鄉的成美文化園附設成美藝廊，正在展出「永靖心象畫會會員聯展」，展出水墨、油畫、攝影等67件作品。主辦單位指出，其中最特別的是水墨畫《博古》，作者正巧是園內的「廚媽」林彩雲，在成美藝廊的協助展出下，廚媽搖身變畫師！

成美藝廊的前身是「鄉民藝廊」，由頂新和德文教基金會於1998年8月成立，2018年改隸成美文化園附設成美藝廊。基金會創辦人魏應充過去曾多次提及，成立藝廊除了提供在地鄉親們優質的藝文資源外，更希望成為文化傳承及推廣的平台。

林彩雲回憶，她求學階段時讀美工科系，後來因為工作，才中斷這方面的學習。10年前，林彩雲從外地回到永靖照顧年邁的父母，機緣之下認識永靖心象畫會的老師們，在眾人的鼓勵之下重拾畫筆，並於去年加入畫會。她說，沒想到今年就有機會能在成美藝廊展出作品，讓更多人看見她的創作，非常感謝成美藝廊幫她圓夢。

林彩雲的《博古》畫了梅花、松、牡丹、水仙插在瓶子裡，她表示這有著「富貴平安」的寓意，希望身邊的人都能夠平安健康、事業順利，這也是她創作這幅圖的出發點。

永靖心象畫會會員聯展包括書法、水墨、油畫、攝影、陶藝、水彩、點畫、篆刻等作品共67件。畫會會長王有達表示，藝廊有投影設備、音響、燈光、展架等，是南彰化一帶設備最豐富的私人藝文空間，會員們都非常珍惜展出機會。王提到，此次聯展也展出已故會長羅茂榮的水墨畫《天下太平》，感念他一手創辦畫會，畫中是鍾馗手持一把扇子，象徵斬妖除魔、平定天下，展期從8月26日至9月13日，歡迎民眾來看展。

另外，成美藝廊舉辦「免費場地徵件活動」，即日起至9月30日止，歡迎各美術團體、機關、學校或個人創作者申請，可以展覽木藝、石藝、陶藝、漆器、琉璃、金工、雕塑、水墨、書法、油畫、水彩、膠彩、版畫、篆刻、複合媒材等藝術品，民眾可多加利用，讓成美文化園成為分享與交流的藝文平台。聯絡方式：04-8221166分機212李宗鴻。

(中時新聞網)