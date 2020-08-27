內政部部務會議今通過「政黨法」部分條文修正草案，共修訂16條條文，包括明定政黨違反規定可連帶處分政黨負責人，最高100萬元；此外，選任人員違反國家安全法或組織犯罪防制條例，經判決確定，得廢止政黨備案。

內政部指出，此次修法重點以政黨負責人應負連帶責任為重點，草案明定，政黨收受法定經費，應存入以政黨名義開立的金融機構專戶、每年度應依法申報財報及不得招收16歲以下黨員等相關規定，政黨負責人應負監督之責，若政黨違反規定，除依規定處罰政黨外，將連帶處分政黨負責人2萬到100萬元的罰鍰。

另外，考量政黨負責人為政黨的關鍵職務，新增規定曾犯國家安全法、國家機密保護法及國家情報工作法相關罪，經判刑確定者，不得為政黨負責人。同時修正政黨負責人年齡下限為23歲，以符合各類公職人員選舉被選舉人年齡下限。

針對部分政黨成員涉有侵害國家法益或聚眾實施暴力情事，不僅危及公共安全與社會秩序，更嚴重影響社會安寧及民眾觀感，違反政黨設立本質，因此，這次草案新增對於政黨組織運作等決策具有實質影響力的選任人員，如有違反國家安全法或組織犯罪防制條例等，經判刑確定且情節重大者，得廢止其政黨備案。

內政部指出，為杜絕空殼政黨，確保政黨能遂行其功能，這次草案增訂政黨存續期間應持續招募黨員，維持100人以上黨員人數的規定。另明確規範黨員人數超過300人，得選出黨員代表，召開黨員代表大會，行使黨員大會的職權。

此外，修正草案也規定，經司法院憲法法庭宣告解散、自行解散或經廢止備案的政黨，不得以同一政黨名稱或簡稱再設立政黨及活動，其依政黨比例產生的立法委員，自判決生效日、解散或廢止備案日起，亦喪失資格。

(中時 )