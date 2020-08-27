大貨車駕駛想要從內側車道切到外線，沒有注意到車撞，追撞到外側車道的砂石車。（翻攝照片／姜霏桃園傳真）

1名大貨車27日行經台61線北上41公里處時，不小心追撞到外側的砂石車，造成大貨車車的車頭嚴重毀損，所幸雙方駕駛皆無生命危險，大貨車駕駛與副駕乘客均受傷送醫，砂石車駕駛並無受傷。

許姓男子27日下午15時駕駛大貨車行經觀音區台61線北上41公里處時，欲自內側車道變換至外側車道，疑似未注意車前狀況，不慎追撞行駛於外側車道之砂石車，造成大貨車車頭毀損。許姓駕駛及副駕駛座乘客受傷送醫，無生命危險，砂石車駕駛則無傷。目前事故已排除，未有車輛回堵情形，詳細肇事原因待後續調查釐清。

(中時 )