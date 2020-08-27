觀音台61線兩大車追撞 貨車車頭全毀 19:242020/08/27 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 觀音台61線發生車禍，大貨車追撞砂石車，所幸雙方駕駛無傷。（翻攝照片／姜霏桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大貨車駕駛想要從內側車道切到外線，沒有注意到車撞，追撞到外側車道的砂石車。（翻攝照片／姜霏桃園傳真） 1名大貨車27日行經台61線北上41公里處時，不小心追撞到外側的砂石車，造成大貨車車的車頭嚴重毀損，所幸雙方駕駛皆無生命危險，大貨車駕駛與副駕乘客均受傷送醫，砂石車駕駛並無受傷。 許姓男子27日下午15時駕駛大貨車行經觀音區台61線北上41公里處時，欲自內側車道變換至外側車道，疑似未注意車前狀況，不慎追撞行駛於外側車道之砂石車，造成大貨車車頭毀損。許姓駕駛及副駕駛座乘客受傷送醫，無生命危險，砂石車駕駛則無傷。目前事故已排除，未有車輛回堵情形，詳細肇事原因待後續調查釐清。 (中時 ) #駕駛 #大貨車 #砂石車 #受傷 #車頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 準空姐遭曳引車爆頭亡 魂斷花蓮 04:102020/08/27 地方新聞 護理系男學生酒吧狂歡慶生還騎車 害死機車騎士下場出爐 17:032020/08/27 社會 捷運萬大線捨直取彎 說明會爆衝突 04:102020/08/27 地方新聞 《電腦設備》5G、汽車助威營運 神基躍上5字頭 10:512020/08/27 財經 腳踏車爆胎太太騎電動車來救援反更慘 網笑：像極了愛情 13:082020/08/27 生活 美俄軍用車隊在敘利發生車禍 4名士兵腦震盪 17:492020/08/27 軍事 台中婦倒車輾斃丈夫嚇傻呆站路旁 20分鐘 車底拖出仍不治 07:482020/08/27 社會 同級唯一標配電子後視鏡！21年式Toyota RAV4安全再升級 12:042020/08/27 汽車情報-汽車新聞 博弈網假美女誘下注誆故障詐財數千萬 除暴特勤攻堅逮人 17:372020/08/27 社會 東佑達最新自動化產品 廣受好評 04:102020/08/27 產業特刊 社會熱門新聞 七夕高雄淹大水 清純女大生揪男友上摩鐵 69奮戰下巴脫臼了 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 超夯空姐性愛片流出 2任男友竟輪流散播 她崩潰提告判決出爐 - 社會 墾丁小鋼砲超狂逆向超車法曝光 下一秒摔入草叢 網：太療癒 - 社會 追贓車開槍擊斃少年 桃園警認罪道歉判刑5月 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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