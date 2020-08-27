前總統馬英九表示，他的「首戰即終戰說」是引用國防院的報告；民進黨今表示，這是截用《中共政軍發展評估報告》的原文裡一句話：「『中國強調首戰即決戰』，讓美軍未到，戰事已定。」馬英九移花接木、斷章取義，和國民黨刻意恫嚇台灣人民。

民進黨指出，「首戰即終戰」是中國意圖進犯台灣的戰略！馬總統和不敢挑戰黨內反改革勢力的江啟臣，把解放軍犯台的戰略，當作強迫推銷「九二共識」的理由，不誠實也不負責任。

民進黨說，馬英九說，他的「首戰即終戰說」是引用國防院的報告，但其實馬前總統故意去頭去尾，截用這份《中共政軍發展評估報告》的原文裡一句話：「『中國強調首戰即決戰』，讓美軍未到，戰事已定。」

民進黨指出，但原文這段是中國解放軍的戰略指導，也就是中國的立場，而不是戰爭的結果預測。

民進黨表示，這份報告真正目的，是在了解中國戰略意圖的同時，台灣在國防上應該加強的方向，而不是去接受喪權辱國的「九二共識」！馬英九用這份報告來恫嚇台灣，根本就是在幫中國做大外宣。

(中時 )