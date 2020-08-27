北市關渡平原違規建物及業者情形積弊多年，北市府今年起要求違建及違規使用業者申請納管，北市府都發局表示，修正後關渡平原輔導納管試辦計畫今天生效，包含業者可申請延長納管期限、免繳保證金等，目前444家須納管業者已有253家申請納管。

都發局表示，經2次地區座談會聽取業者及民眾意見，修正關渡平原輔導納管試辦計畫，今天公告生效，計畫內容包含，違規業者可申請延長納管期限至今年底、納管期限延長至114年底、取消繳納保證金、農業及園藝業可免申請納管、增加公安評估替代方案、簡化自主管理計畫檢核表。

都發局表示，納管違建原期限是到111年底，修正試辦計畫後，則延長至114年底，業者要繳納30萬元至100萬元保證金，修正後免繳納。

此外，統計至8月26日，關渡平原違建及違規使用業者經市府清查為444家，目前已有253家業者提出申請，經審查符合納管資格者共計33家，包括已核准9家，尚待核准24家，原已繳納保證金業者，市府將依新計畫逐一退還保證金。試辦計畫修正後，尚有近400家業者得依新計畫內容檢討申請。

(中時 )