歌唱比賽節目《超級紅人榜》媽媽歌手林喬安長期受胃食道逆流困擾，除了「火燒心」灼熱不適，也會影響到嗓子和聲帶；她上周至員生醫院胃食道逆流中心求診，主任醫師吳文傑以3D胃腸鏡檢查，建議她要改變飲食與作息，更在大腸末端夾除了不易發現的扁平瘜肉，讓她放心再展歌喉。

林喬安說，歌唱比賽壓力很大，經常要上節目跑通告、四處表演，作息顛倒，常忙到深夜才吃第一餐；有次穿和服登台演出前，因衣著繃太緊，當下一股酸液直衝喉頭，一陣辛辣灼熱感，讓力求完美的她擔心會影響歌唱演出，決定尋求名醫相助。

家住台中的她說，經友人推薦至彰化求診，她全程清醒接受檢查，看著螢幕中自己的腸胃，過程不會感到痛楚不適，一周下來狀況已有改善。

吳文傑指出，胃食道逆流好發於飲食習慣不良、作息不正常，或抽菸的族群，3D胃腸鏡強化腸胃道組織內的立體空間感，大幅降低器械不必要的碰觸，進入咽部時避免患者嘔吐反射，因而能減少不適。

吳文傑表示，目前員生胃食道逆流中心已經完成527例3D立體胃鏡、86例立體大腸鏡檢查，配合3D眼鏡執行內視鏡檢查時，連不到0.2公分的微小扁平型瘜肉也能清楚看見，切除時能透過螢幕成像系統掌握更準確的深度、角度，縮短手術時間。

(中時 )