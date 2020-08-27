在室內的公共場合禁菸是眾所皆知的，更是一種禮貌。近日就有網友表示，家人動完手術回到病房，竟發現隔壁的阿嬤在抽菸，他還聽到阿嬤說「抽兩口而已」這樣誇張的字眼，讓他超傻眼，也讓網友爆氣，「叫他搬去太平間！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，家人剛動完手術回到病房，隔壁床的阿嬤除了講話大聲之外，居然在病房內抽起菸，讓他傻眼直呼，現在到底是什麼情況。更扯的是，阿嬤竟說，「抽兩口而已」，事後也是發現味道太重才熄掉。

原PO表示，當下有告知護理站，護理師也說這樣的行徑非常危險，有可能爆炸，窗戶需全打開通風。但因為病房滿床，「只能先把家人推到治療室休息，醫院的單人病房也滿了沒有辦法換。」只能摸摸鼻子等煙味散掉再回病房。

阿嬤誇張的行徑，許多網友看傻並表示，「該投訴的不必客氣」、「若旁邊的人剛好在用氧氣，這會害死人」、「自己想死可以不要拖別人下水嗎」此外也有網友表示這樣的行為非常危險，「這種已經屬於公共危險，氧氣遇到火會爆炸，請直接報警跟請當班通報護理長，你可以直接要求換病房」、「病房內都有氧氣系統，旁邊的病友如果也有使用氧氣，他抽菸的行為會讓整個病房都陷入危險中，會爆炸！」

此外，根據衛生福利部國民健康署資料表示，醫療機構所在場所是全面禁菸的，包含醫院的大廳與大門口都不可以吸菸。若民眾仍於禁菸場所吸菸，可處新台2,000~10,000元罰鍰。

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(中時新聞網)