怪男躺大馬路上，背包的東西嚇壞路人！日前在新北市新店區，民眾報案表示一名男子光著腳躺在大馬路上，且包包露出多把刀槍，民眾傻眼趕緊報警，警方到現場後，發現男子背包裡至少有6把槍、2把刀，且被逮捕後還在警察局裡失控撞牆。

25日早上大約6點多，30歲鄭姓男子沒穿鞋，躺在新店區的建國路、與民族路口，身旁的包包裡隱約露出刀槍，路過民眾見狀趕緊報警，警方獲報後抵達現場逮人，果然在包包裡發現2把BB彈空氣長槍、和4把BB彈空氣短槍，還有1把匕首、以及武士刀。

鄭男隨即被帶回警察局，但他始終不肯說出槍枝、刀的來源，且情緒相當不穩，除了一直胡言亂語外，還撞牆自殘，警方只好當場加以保護管束，並通知鄭男父親後，立刻將他強制送醫。

根據消息，警方表示這名30歲的鄭姓男子，疑似患有思覺失調症，才會出現如此脫序的行為，全案訊後則依《違反槍砲彈藥刀械管制條例》、及《社維法》，將鄭男移送法辦；至於槍枝與刀械部分，後續將交由鑑識人員，鑑定有無殺傷力。

(中時新聞網)