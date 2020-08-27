疫情落幕遙遙無期，早在2017年，就曾以恐怖漫畫《刺角》描繪未知疾病亂象的漫畫家黃踹，近來則遙想新冠肺炎疫情蔓延10年後的世界，創作短篇漫畫《歸鄉路》，揉合現今世界局勢，以一則久居海外的台灣人返家記，描繪疫情下的真實人性。

原刊登於Comic網路平台的《刺角》，今年轉於LINE WEBTOON重新連載。黃踹表示，今年因疫情重新對《刺角》調整故事資訊，心情變得格外複雜，「記得有位讀者在留言中說：『現在全身防護衣的裝扮已經不奇怪了。』看到那句覺得蠻傷感的，有種世界真的變了的感覺。」

黃踹表示，疫情爆發以來，對自己的生活並無太大影響，但人人面對疫情的恐懼感使她感到印象深刻，也成為《歸鄉路》的核心精神，「今年看到一段影片，北義大利人民因封城而連夜搭車逃往南部。畫面中可以看到許多人攜家帶眷拖著行李在各樓層狂奔，隔著螢幕都可以感受到混亂，看起來像是電影中末世逃難般的情節，卻發生在現實，對我來說格外有恐怖感。」

《歸鄉路》描述長期旅居海外的台灣男子因撤僑計畫踏上返家路，在不時有人病發倒地的車程中，他對路人想伸出援手，卻因亞裔身分遭到拒絕，凡是有人咳嗽，亞裔乘客也會先受到指責。歷經被搶口罩、檢疫等過程，男子終於回到家，卻發現台灣政府已為防疫而限制人民言論自由，氣氛形同回到白色恐怖時期。

黃踹表示，疫情全面爆發之後，亞洲人莫名成為攻擊對象也是時有所聞，「就我的了解，亞裔在國外的地位可能是最低的，加上有在國外生活打拼的朋友，特別希望把這現象描寫進去，畢竟種族歧視的問題短短十年是不可能解決的。」

黃踹表示，漫畫中她加入了台灣假消息氾濫，並導致國家曾陷入一片混亂的歷史，後來也是靠著高壓手段才穩住局面，「在大環境容不下其他聲音的情況下， 人民有所不滿也只能選擇隱忍甚至麻痺自己。有些人會覺得，我們怎麼可能會這樣，但我想真有什麼極端狀況,，完全是有可能成真的。我想以這個例子，提出『用自由換取安全』的問題。」

《歸鄉路》為LINE WEBTOON邀請台灣漫畫家的七月恐怖故事特輯之一，除黃踹外，漫畫家Pony、阿慢、就就貓也都以疫情蔓延後的十年為主題，各自描繪未來世界。隨頁面滑動，還會適時地出現音效及動畫，如病患咳嗽聲、人群奔跑的尖叫聲，都讓漫畫世界更加真實。

(中時 )