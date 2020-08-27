今年3月，鋼琴家郎朗在德國萊比錫聖托馬斯教堂演奏巴哈的郭德堡變奏曲，巴哈安葬於此教堂，郎朗表示從中感受到不一樣的靜謐感。（環球唱片提供）

鋼琴家郎朗現人在上海家中，近期將開線上直播，和樂迷分享巴哈的郭德堡變奏曲。圖為他接受本報連線專訪畫面。（陳信翰攝）

鋼琴家郎朗自10歲聽到顧爾德演奏郭德堡變奏曲開始，就期許自己能好好學習這部作品，有天能公開演奏。（環球唱片提供）

近年因左手受傷而較少舉辦音樂會的鋼琴家郎朗，今年3月一連在德國威斯巴登、萊比錫演奏巴哈的郭德堡變奏曲，近期也和樂迷分享郭德堡完整錄音，他表示，打從10歲開始練這部作品，經過漫長歲月，如今可說是對郭德堡有更深一層的了解，「這不只是鍵盤曲，裡面還有管風琴、長號、古鋼琴的聲音，這樣的豐沛感，帶我找到內心的平靜。」

郎朗說，這部作品篇幅很長，很考驗演奏者的心理狀態，「不能太平淡，也不能做太多表情，最重要的是，彈到最後要完全靜下來，這是一種境界。我期許自己在音樂的世界裡，能找到這樣的寧靜狀態。」

不管是演奏還是教學，郎朗一向給樂迷活潑的動感形象，演奏曲目也大多選擇具有熱烈情感的浪漫樂派作品，這次演奏需要靜心彈奏的郭德堡，現年38歲的郎朗表示，這是醞釀多時的夢想，他打從10歲開始，第一次聽到顧爾德演奏，就完全被電到，「我從小彈了很多巴哈作品，創意曲、英國組曲、法國組曲，一聽到顧爾德彈的郭德堡，發現原來巴哈音樂可以這麼有情感和層次變化，當時決定，總有一天也要能這麼彈。」

巴哈的《郭德堡變奏曲》，不只影響後代作曲家創作，電影《沉默的羔羊》、《英倫情人》、《當地球停止轉動》都曾以此為配樂，古今錄製這部作品的鋼琴名家包括顧爾德、席夫和肯普夫。

然而，由於巴洛克音樂為古樂，距離現代人遙遠，郎朗表示，有許多演奏語法他並不真正清楚，因此特別邀請當今專門研究大鍵琴與古鋼琴的名家史戴爾為他解惑，「他帶我跳脫鋼琴演奏的思考，帶給我扎實的知識，教我各種裝飾音彈法，還有吉格舞曲、薩拉邦德舞曲的差別，過去我只用鋼琴邏輯演奏，沒有使用巴洛克時期的技法彈奏。」

郎朗說，疫情讓世界改變，音樂家幾乎沒有音樂會，只能透過錄音或直播和觀眾連結，「這實在是艱困的一年，現在我十分想念現場音樂會，年初我在巴哈工作過的聖托馬斯教堂演奏，那裡的音響，有一種老唱片的聲音，加上巴哈就葬在旁邊，我內心升起一股神祕感，讓我覺得和他有連結，這樣的神祕感，說明我們為何需要音樂，為何需要現場音樂會。」

(中時 )