快開學了，臺東縣關山鎮電光國小去年學生數僅10人，今年爆增到22人，加到1.2倍；另外，太麻里鄉三和實驗國小109學年度總人數54人，比108學年度多6人；富山實驗小學今年新生也有23人，在少子化的壓力下，臺東部分偏鄉小學逆勢成長。

關山鎮電光國小上個學年度，1到6年級只有10名學生，其中兩班只有1位學生，109學年度則一口氣有9名新生報到，全校學生數現在是22人，成長了1.2倍。

原本住在臺北的陳怡倫媽媽說，有一次看到電光的小朋友在攀樹，很接近大自然的氛圍，課後活動也很多元豐富，加上自己要調養身子，就全家搬來關山，也讓兩個孩子都讀電光國小。

電光國小校長蔡正雄說，該校對學生的學習有整體規畫，並且為個別學生打造學習內容，課程部分除了基本學力以外，校訂課程中有劃獨木舟、溯溪、單車、樹攀等戶外探索及在地生活智慧傳承，培養孩子的態度與能力，都是吸引家長把孩子送到學校的原因。

另外，太麻里鄉三和走讀學堂實驗小學也從107學年度39人逐年遞增到109年學年度54人；教務主任陳芭比說，該校以混齡教學為模式、行動學習為策略，發展「STREAM School」，將科學、閱讀寫作、探索、工程、人文藝術、數學環環相扣，引導學生學習解決問題，批判性思維與創新等技能，獲得家長肯定。

而曾一度面臨裁校危機的富山實驗小學，以英語、國際教育為特色的課程，也吸引眾多家長跨區搶讀，校長廖偉民說，以前每班人數都是個位數，近3年來學生人數逐年成長，今年報到的新生就有23人，有7、8成是臺東市區或外縣市跨區閱讀。

(中時 )