電動車製造商特斯拉正計劃推出一款新入門級車款，這款車將基於Model 3打造，主要針對歐洲市場，可能會被命名為Model 2，這將是特斯拉提供更實惠車款計劃。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）最近對投資者和分析師發表講話時強調，特斯拉正尋求繼續其全球銷量努力，並提供一款價格更實惠的掀背車。他說：「我們現在的處境最讓我頭疼的是，我們的車還不夠實惠，我們需要解決的是這個問題。」

據說，這款新車型的售價將低於Model，儘管它基本上採用了Model 3的設計。新車款的產能預期會很高，預料會在特斯拉建設中的德國柏林工廠生產，並計劃在明年此時投入市場。這款新車主要針對歐洲市場，競爭對手為福斯ID.3和標緻e-208。

至於動力部分，特斯拉掀背車可能會使用精簡的動力總成規格。也就是說，在電池大小、續航里程以及性能方面，都與Model 3相差不大。可以合理地假設，特斯拉不會希望其入門級車型在這些領域超越更昂貴的Model 3。

據信，特斯拉的德國工廠將於2021年7月完工並開始運營，該工廠可能就是這一款更小、更便宜車型的誕生地，這要歸功於馬斯克所說的「汽車車身工程革命」，即一台巨大的鋁鑄造機。

這台機器被認為是車身批量生產行業的第一款產品，特斯拉去年申請了這項設計的專利，極大地簡化了一體式車架的組裝過程。傳統上，汽車車身都是通過折疊、焊接和粘合多個面板和部件來完成的。

馬斯克聲稱，特斯拉在加州的工廠已經在Model Y SUV生產中使用了這一技術，將車架的單個部件從70個減少到只有兩個，使其生產成本更低，生產流程也更簡單。

新機器和由此產生的汽車結構剛度在理論上，很容易讓掀背車風格的後端應用到Model 3上。雖然這可將建造成本降低到可與ID.3競爭，但特斯拉恐將不得不降低Model 3掀背車的動力總成的性能和續航能力。

由於最慢的Model 3也可以在5.3秒內實現從零到96公里時速的加速，因此有很大的空間來降低特斯拉汽車的性能，即使如此仍然可以擊敗其他競爭對手。但較小新車型是否也會將入門款Model 3的50kWh電池組中相應縮小，還有待觀察。根據WLTP測試程序，入門款Model 3充滿電可以行駛408公里。考慮到電池組代表了新電動汽車成本的四分之三，因此降價是有可能的。

有人懷疑新車將不再遵循S/3/X/Y的命名規則，而是可能會被命名為Model 2。不過，現在還沒有得到官方的確認。事實上，這款車型將不得不緊跟在特斯拉CyberTruck、Semi和Roadster 2.0之後，這三款車都還沒有投入全面生產。Model 2可能會在2021年甚至更晚的時候首次亮相。

(中時新聞網)