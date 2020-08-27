七夕情人節剛過，不知道大家有沒有好好的來場浪漫約會？如果還是單身的朋友也不用失望，艾菲爾老師透露，在七夕過後，有4生肖的愛情運大好，可說是桃花朵朵開！

【TOP4】生肖鼠

在七夕過後，屬鼠的朋友會感受到細水長流般的愛情滋養，尤其單身的老鼠不要「太木頭了」，身邊可能有人注意你很久了，要多多留意。而老鼠的身邊當然也不乏異性朋友，尤其是曖昧對象。可能你覺得彼此聊天或見面時都很開心，但他從來沒主動私訊或是邀約，請務必要主動出擊，因為他正在等你。

已經有伴的人，兩人的感情就像熱水壺一樣，持續沸騰著；當彼此感情非常穩定，更適合給出承諾，互許終身。天然的紫水晶能開啟智慧，讓你找到通往幸福的方向。

【TOP3】生肖羊

在七夕過後，屬羊的朋友有可說是特別受到月老關照，單身者千萬不要錯過遠行的機會，例如公司外派出差、好友相約旅遊。尤其是需要在外過夜的機會都要好好把握，因為在異地的你更有特別機緣認識到異性，感情運相當旺的羊，特別有機會遇到美麗的邂逅，或是譜出異國戀情。

身邊有伴的人，雙方親友都非常看好你們，兩人也將磨合得更融洽，可以互補長短，在愛情的道路上相互學習，兩顆心也將更加緊密。天然的白月光是旅人之石，守護你的愛情丶健康丶平安。

【TOP2】生肖猴

在七夕過後，屬猴的朋友人際關係會變得很旺，交友圈大開，無論是同事或是好友，三不五時就有人約你出門。因為有這樣的好人緣，讓你能夠認識到更多異性。單身的猴子如果有看到不錯的對象，可以試著請朋友牽線，順便問對方的一些基本資訊，可以做第一步的擇偶篩選。另外，也不要排斥被人搭訕，也有機會遇到命中注定的人。

而身邊已經有伴的人，七夕過後可以安排一個小旅行，替兩人的情感加溫。天然的粉晶為你打開桃花機緣。

【TOP1】生肖龍

在七夕過後，屬龍的朋友桃花直接「三級跳」，愛情運勢可以說是水漲船高。單身的龍千萬不要太害羞，如果有喜歡的對象，勇敢向他告白吧！成功的機率會是你意想不到的高。正處在曖昧不明階段的龍，也建議趁現在確認彼此關係，有其實對方已經等你很久了。還沒有對象、還在尋覓對象的朋友，要好好把握各種機會，包括親友團介紹的相親對象，脫單機率依舊非常高也非常快。

至於身邊有伴的人，其實可以準備求婚嘍。佩戴月老紅繩，讓月老公公為您作主。

(中時新聞網)