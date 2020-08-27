新的學年度即將開始，台東縣109學年度國小新生入學人數1456人，比去年少42人，有4所國小新生只有1人，全縣只有1名學生的有25個班，教育處長林政宏表示，面對少子化問題，教育處已擬訂跨校合班上課，研發小班教學模組等策略因應。

林政宏表示，台東縣屬國小今年入學新生總人數有1456人，月眉國小、大溪國小、萬安國小振興分校、忠孝國小博愛分校等4所學校都只有1名新生；全縣一到六年級目前有25個班級是1名學生，9個人以下有320個班，全縣總班級數670班，個位數的班級已經接近一半。

林政宏指出，台東縣有這麼多的小班，老師一定要改變教學的方法與技巧，教育處已開始研發不同面向小班教學模組，比如與彰師大合作試辦遠距跟小班的教學，另外也開發小班教學的技巧、陪伴、作業差異化分析等；另外，對於人數較少的分校也從去年開始就做跨校合班上課，由規模相近的學校，每周1至2次集中上課

林政宏說，台東雖然還是少子化，但在出生率沒有持續下降的情況下，少子化情形在國小端已經逐漸趨緩；國小以鞏固基礎學力為方向，到了國中端就要讓學生有適性揚才的機會，縣府也已擬定相關計畫，有了更多教育資源投注，少子化並非危機。

(中時 )