第55屆廣播金鐘獎19日舉辦公布入圍名單記者會，評審團主任委員羅小雲在台上提及「原住民族電台」時，發出了「喔喔喔」的叫聲，並問台下：「欸，你們是不是應該這樣叫啊？」引發大量網友怒轟此舉是歧視原住民，隨爭議越演越烈，文化部今(27)日也針對此事發表聲明，證實羅小雲已請辭退出金鐘評審團。

羅小雲在25日曾透過一則金鐘獎貼文下的留言區表示「深感抱歉」，「當天因為原民電台連續有多項節目入圍，於宣布時替他們開心，因而有該反應，絕對沒有不尊重原住民族的意思，言語及動作讓原住民朋友感到被冒犯，深感抱歉，並深深致歉。」

不料這則留言卻反而更引發網友怒火，有網友認為她是「大街歧視、小巷道歉」，僅願意透過留言發聲明，甚至不發布一篇新貼文來致歉，毫無誠意，整起事件也成為入圍名單以外的金鐘獎意外焦點。

文化部長李永得表示，台灣一直致力於對多元族群的互相尊重及了解，這是台灣人民一致共同追求的目標。文化部會秉持尊重多元文化的政策核心內涵，持續促進多元族群間的互相尊重、理解及分享。

文化部表示，第55屆廣播金鐘獎評審團主任委員羅小雲為資深專業廣播人，受文化部影視局邀請擔任評審及主任委員，評審盡責專業。對於廣播金鐘獎入圍記者會一事，她已透過影視局表達歉意，並已請辭退出評審團。

文化部強調，文化部主辦之各項獎項，評審團均以專業公正公平的原則進行評審，文化部未來亦將持續秉持尊重多元文化的精神推動各項工作。

(中時 )