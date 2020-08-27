罷免陳致中連署書日前送交中選會，第一階段已經達標。（鎮港除蟲隊提供／柯宗緯高雄傳真）

罷免陳致中第一階段已經達標，第二階段預計9／4啟動。（鎮港除蟲隊提供／柯宗緯高雄傳真）

罷免高雄市議員陳致中總部今（27）日指出，已正式接到中選會的核准函文，第一階段提議人符合規定約3300人，已達到法定提議人數，「罷中總部」近日將派員前往中選會領取連鎖人名冊後，預計9月4日啟動第二階段連署、9月5日正式成立罷中總部。

罷中總部發言人郭倫豪指出，罷中連署反映熱烈，各連署站每日都有數百人前來連署，多數連署者不滿陳致中，平常不務正業，藉著蹭韓、蹭馬、蹭議題，儼然成了「全國的不分區議員」，其目的不過是為了打自己的知名度、刷自己的存在感，對於選區選民卻一點貢獻都沒有。

郭倫豪提到，陳致中對父親貪汙一事借政治迫害為由轉移焦點；召妓事件，愧對妻子對丈夫的信任，以及孩子對父親的期待；議會開議，趁著上班時間跑去舒壓按摩，種種荒唐行徑，經過法院認證、媒體大肆報導，也看不到陳致中有任何慚愧悔意。

郭倫豪也感嘆，選陳志忠當議員，被全國笑話，「我們前鎮、小港怎麼選出這樣的議員」，前鎮小港人面子不知道要掛在何處。因此，罷免陳致中的行動勢在必行，更是地方人士眾人的期待。

罷中總部在第一階段通過後，第二階段將於9月4日正式啟動，並於9月5日上午10時成立罷免陳致中總部，預計11月2日前完成3萬5000人連署，會高於法定的2萬8062人，並送中選會審查，誓言要讓陳致中下台。

對此，陳致中今回應，「尊重不同民意、恪盡民代職責，努力為地方服務，認真問政監督，加倍打拚做事回報選民」。

(中時 )