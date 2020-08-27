因近年吸毒者年齡層日漸下降，行政院為了建構「校園無毒環境」，提供家長放心、學生安心、 社會清新之健康學習環境，籌畫「青春專案」宣導影片，針對青少年常接觸的新興毒品（神仙水、毒咖啡包、彩虹菸等）說明，並透過臉書、社群網站宣傳

推廣青少年正確反毒觀念。

警方指出，校園無毒尖兵是因為現今青少年被毒害日益增加而成立，龜山分局分析青少年喜歡觀看臉書、IG、youtube的影片習慣，而製作「青春專案反毒宣導影片」，以針對青少年常接觸的新興毒品（神仙水、毒咖啡包、彩虹菸等），讓青少年遠離是非場所，提高警覺性，建立適當情緒紓解方式，並利用拒毒五招（直接拒絕、遠離現場、轉移話題、自我嘲解、友誼勸說）透過臉書、社群網站宣傳，推廣青少年正確反毒觀念。

為「防制校園毒品」參與少年毒品案件之溯源偵辦，以及落實與學校、少保官及社政機關之橫向聯繫獲取情資。將毒品趕出校園，建構成為無毒環境。

龜山警分局偵查隊隊長高英傑表示，為貫徹現今政府反毒政策暨行政院「新世代反毒策略行動綱領」，期能建構「無毒校園」，提供家長放心、學生安心、社會清新之健康學習環境，藉由投入成立「校園無毒尖兵」專責警力，規畫以「少年毒品案件逐案分析溯源上游」、「列冊清查涉毒少年參與 不良陣頭或有群聚情形」、「偕同少輔會訪視涉毒少年，適時取得溯源情資」、「強化與學校、少保官及社政機關等橫 向聯繫，適時取得溯源情資」、「加強少年易聚集場所巡邏及校園周遭毒品熱點臨檢查察」等面向，全面防制學生遭受毒品犯罪危害，維護學生校園安全。

(中時 )