39億元安心旅遊補助9月上旬將用罄，行政院長蘇貞昌今（27）日表示，已經請副院長沈榮津和主計總處、交通部盤點，若有需要會「極盡一切力量幫忙」；上月零售、百貨業成長是歷史新高，「可見三倍券確實好刺激」。

行政院發言人丁怡銘今天上午表示，沈榮津昨天與交通部協調，目前盤點出紓困2.0預算中有約16億元經費，可先支應安心旅遊補助，至少到9月底。

蘇貞昌下午出席「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮受訪時表示，這都是人民血汗錢，政府戰戰兢兢、深謀遠慮，用在刀口上，防疫有成、振興經濟有效，很多產業尤其內需，在這段期間效果非常好，上個月的零售、百貨業成長更是歷史新高，非常難得。

蘇貞昌指出，過去零售業其中有3％要靠外國人消費挹注，這次都沒有靠外國人，光是內需消費就創造這麼大成果，「可見三倍券確實好刺激」，有些產業已經恢復元氣，有些因外國疫情仍須努力也還要紓困，錢要用在刀口上。

蘇貞昌說，安心旅遊有各種缺口，昨天已經請沈榮津和主計長朱澤民、交通部長林佳龍一起盤點，還是有需要部分，要極盡一切力量幫忙，如果還有其他更需要紓困的產業，還是會把錢用在刀口上。

此外，新北市長侯友宜昨天邀請新北市區域立委餐敘，立委承諾不分黨派共同為新北向中央爭取更多前瞻計畫補助經費。蘇貞昌說，一定要的，新北那麼大，人口那麼多，他也曾任台北縣長，最了解新北的需要，有任何需要都會盡全力幫忙，就像他幫忙各地一樣。

(工商 )