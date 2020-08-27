華碩（2357）旗下AI研發中心AICS搶進智慧醫療領域再下一城，繼先前為彰化基督教醫院導入數據化病歷資料庫及病碼AI推薦引擎後，陸續再協助其建置住院病程編碼資料庫等系統，雙方近日並簽署策略夥伴合作意向書，將針對胸腔內科病房患者、攜手打造臨床決策支援系統，以期達到早期預警、降低惡化及死亡率，進一步推動、提升國內智慧精準醫療能量。

華碩AICS在練兵年餘後，今年積極在智慧醫療領域端出成果。繼與慈濟醫院合作投入AI醫療大數據平臺開發後，與彰基醫院的合作也更進一步深化。華碩首先為其進行清整傳統非結構化的病歷資料、轉為可進行快速搜尋的數據化病歷資料庫。

此外，包括「ICD-10編碼AI推薦引擎」及「醫師編碼書寫小幫手」等輔助系統的導入，除可判讀過往病歷數據資料、協助醫師進行疾病分類及編碼，同時協助校正錯別字、提升病歷準確度，大幅降低醫院疾病分類師的工作負擔，並提高醫院提報保險給付效率。

另一方面，為協助臨床醫護在患者住院期間實時追蹤病程，彰基亦委請華碩加速建立住院病程紀錄與入院紀錄編碼資料庫，同時建置涵蓋診斷、治療、衛教防治等複雜語意的問題分類表編碼資料庫，不僅有助醫院合理管控住院成本、亦可提升對病患的照護品質。

接下來，彰基與華碩AICS將攜手打造臨床決策支援系統，透過AI判讀與動態分析，針對胸腔內科病房患者建立完整模型，協助臨床醫護即時掌握病況，並精準提醒輔助臨床決策，以減少醫護人員警報疲乏與病患病情惡化風險。

彰基也將透過與華碩AICS的合作、加速布局於AI臨床決策支援與用藥安全系統，未來更將打造數據驅動的臨床照護路徑，建立資訊化且可追溯的臨床工作閉環管理，減少醫護重複工作、人為疏失與相關疾病支出，提升醫院管理效能。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，AICS將持續從臨床醫護使用者角度出發，以先進AI技術設計更具彈性與安全性的系統，提供令醫護信任的醫療決策輔助。

彰基醫院院長陳穆寬指出，透過與AI結合的電子病歷系統，能有效提供醫療決策閉環管理，諸如用藥安全、病情惡化早期預警與臨床決策支援等運用大數據即時分析之系統，不僅能大幅改善患者安全與就醫品質，也能讓醫護人員能更有效的協助病患，進一步實現個人化精準醫療。

(工商 )