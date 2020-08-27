王可元因《我們與惡的距離》爆紅，劇中飾演殺人犯令人印象深刻，這回他搭檔李佳穎演出浪漫網路劇《愛不愛栗絲》，以著名童話故事《愛麗絲夢遊仙境》為主軸大談戀愛，首度合作女神李佳穎讓王可元超嗨，更跳脫以往小暖男，霸氣「腳咚」李佳穎，他表示「許願這麼久，終於不用再演殺人犯」。

繼《莫非，這就是愛情》後李佳穎睽違5年在台灣拍戲，她透露原本和王可元不熟，但因為看戲、追蹤IG，意外成為小粉絲，「我覺得他是新生代演員裡面，我非常喜歡的」，讚他很努力、也很投入角色中，很開心這次能合作。

李佳穎和圈外上班族男友穩交1年多，幸福全寫在臉上，說到自己想挑戰輕鬆、好笑的戲，「若要演沈重的戲，反而需要『收心操』切換真實人生」，被問到是否喜事將近，李佳穎也笑稱「一直都有喜事正在發生」。

Vidol原創微劇《愛不愛栗絲》日前開鏡，劇情描述女主角栗絲（李佳穎 飾），畢業出社會工作已經兩、三年，一直想好好談個戀愛，但本身傻白甜，少根筋的個性，就算被追求也完全get不到，以致於都28歲了還是個母胎單身。直到有天夢到「白兔先生」羅莉娜（文雨非 飾），給了她一把愛情放大鏡，讓她可以看透「男人本質」，包括戀愛技能、劈腿指數，意外認識潔癖又刁鑽的柴郡（王可元 飾），成為歡喜冤家。《愛不愛栗絲》預計12集，將有不同天菜男神客串，12月即將上映。

《愛不愛栗絲》開鏡，謝毅宏（左起）、李佳穎、王可元、文雨非、許凱皓。（三立提供）

(中時 )