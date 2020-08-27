《屠殺》作者伊森．葛特慢前年來台指控台北市長柯文哲是「騙子」，柯提告葛特曼、作家吳祥輝涉誹謗罪及違反《選罷法》，台北地檢署27日依罪嫌不足不起訴葛特曼。柯回「都來台灣了，怎麼沒有犯意？」北市議員王世堅聞後大酸，法院已公開認證柯是「Liar騙子」，真是遲來的正義，柯應趕快解散詐騙集團民眾黨、放生車手黨員。

王世堅表示，地檢署不起訴判決，等於法院公開認證柯是「Liar萊爾」，正義雖遲到，但總是會到，總算還此案真相與清白，柯從今起就是被法院公開認證的騙子，所以他認為柯應考慮解散民眾黨，既然柯是個騙子，那柯又是民眾黨唯一的明星及創黨主席，那柯黨不就成詐騙集團？黨員不就成車手？應放車手一馬，讓他們重新追尋政治理想。

「司法打了柯一大巴掌！」王世堅酸，柯現在又大言不慚說要去追告葛特曼，這不是無厘頭嗎？柯的清白在哪？柯也親自出席地檢署審判了，但說詞卻不為檢察官、法院採信，而司法已做出了清楚、明確的判決，等於重打柯一個大巴掌，柯應關起門來深自檢討、反省。

王世堅說，柯同意具名出屠殺這本書，之後才發現，可能有些劣行、惡跡將被揭發，因此態度前後不一，前恭後倨，檢察官很清楚告訴這位作者「沒有任何犯意」，柯從今起，所組的政黨就是詐騙集團，黨員成了車手，何等不難堪，不管柯是貴為首都市長還是王公貴族，一樣要接受司法公平裁斷。

媒體詢問，捷克首都布拉格市長賀瑞普加入參議院議長維特齊率領的代表團，將在本月底2度造訪台灣，但副市長黃珊珊卻當起黑臉，槓上中央。王世堅說黃來是非常優秀的北市議員，但柯擺明利用黃當護身符，掩飾5年多來施政不力，黃還滿無辜。

「助柯為虐！」王嘆，他跟黃講過，黃本來就有能力對北市政有貢獻，希望有一天，黃珊珊能夠棄暗投明，逃出生天。

(中時 )