雲端客戶關係管理服務商Salesforce近日被宣布替代掉石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil），成為新一輪被選進道瓊指數的美國企業，加上周二(25日)公布的最新一季度營收年增29%、至 51.5 億美元，遠超乎市場預期，讓該公司股價本周以來飆漲逾3成。但有分析師警告，這類公司股價飆漲，反而印證噩夢即將來臨。

Salesforce股價截至周三收盤272.32美元，總計上漲64.8美元、漲幅達31.23%。雖然Salesforce財報亮眼，但該公司發言人表示，目前內部正在重新調整人力資源，擴展新的策略領域，並刪除不合適的工作崗位，以利公司營運持續增長，打算啟動裁員多達1000名員工的計畫。Salesforce表示，將給這些員工60天的調整時間，並提供資源協助，所以最終離開公司的員工可能會遠低於1000人，若無法在公司找到新職位的員工，Salesforce將提供資遣費與6個月的福利。

標普道指高級指數分析師 Howard Silverblatt認為，在Salesforce飆漲的同時也帶來隱憂，道瓊指數恐怕被特定幾檔股票影響走勢。Howard Silverblatt先前才提出，從3檔道瓊成分股曾實施股票分割，1989年十月Philip Morris、1992年5月迪士尼及2015年3月Visa先後宣布分割股票。蘋果先前也有4次拆分股票的紀錄，但當時還沒被納入道瓊指數，至於月底的拆分計畫，將讓科技股的權重受到影響，標普道瓊公司才會決定這次的成分股調整。

Howard Silverblatt表示，標普道瓊公司的委員會必須對此監督，讓該指數能代表市場走勢。道瓊指數採用價格加權，特定成分股股價越高，對指數影響波動越大，道瓊指數百餘年的歷史，也僅有56 次對成分股調動，但在新冠肺炎疫情爆發的今日，這些調整都會讓疫情受惠股波動變更大。

(中時新聞網)