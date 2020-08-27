上緯投控（3708）在中國大客戶恢復出貨帶動下，7月營收續創新高，單月自結稅前盈餘1.03億元，年增277％，稅後純益6,300萬元，年增321％，EPS0.69元；加計上半年獲利，前7月EPS3.91元。

分析師認為，上緯下半年相關訂單不看淡，加上離岸風電業務出售收益有望於第三季根據開發進度認列，預計約進帳2千萬美元，獲利更上層樓。

上緯投控事業群包括環保耐蝕材料事業、環保節能材料事業及碳纖事業開發。伴隨中國風電客戶需求增加，上緯天津風電材料、江蘇碳纖複合材料等風電相關樹脂（葉片樹脂）、碳材（預浸布、拉擠碳板）產品出貨提振，7月營收連4個月揚升，年成長85.81％。

上緯指出，大型風機可降低風場成本及風電啟動風速等優點，利用碳纖維製作風電葉片已成為產業趨勢。目前碳纖維拉擠碳板材除已出貨給MHI Vestas，還有碳纖預浸布出貨給大陸風機龍頭金風，明年碳纖產品有機會打進美國GE供應鏈。

環保耐蝕樹脂需求受到上半年中國受疫情影響，需求相對壓抑，下半年出貨已略見好轉。馬來西亞廠初期產能約7千噸，今年還處在試量產階段，前7月營收約2千萬元。

看好碳纖維應用在風電市場的未來爆發力，上緯台灣新設的兩條線已開始認證，預計明年開始出貨；江蘇廠原本14條線年底也會再擴充12～15條線。

此外，上緯投控旗下持股88.75％子公司上緯新材料申請中國上市案已獲上海證交所科創版上市委員會審議通過，最快9月有機會掛牌，增添釋股利益題材。

(工商 )