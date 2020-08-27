由洪藜恩、徐新洋主持的《誰是撲克王》本周特別邀請饒舌歌手MC HotDog熱狗來踢館，他打德州撲克已快10年，還曾擔任著名撲克網站Poker Star亞洲區代言人，MC HotDog說：「當時他們說要在台灣成立公司，我跟他們公司的高層打過撲克，他們覺得我打得很好，正好要成立，就找我當代言人。」錄影現場美女雲集，還有網紅陳樂樂和周揚青的閨蜜愷愷。

提到打撲克的禁忌和幸運物，MC HotDog特地帶來一個玩具叫「死神」，他說：「不要看它ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ矬矬的，代表我打牌的風格就是看起來好像沒什麼殺傷力，但事實上莫問喪鐘為誰敲，籌碼全部都過來。」洪藜恩看到MC HotDog戴的墨鏡暗藏玄機，連旁邊眼角都可以遮住，完全看不到眼神，也直呼他這個墨鏡非常心機。

愷愷表示今天其實是她真正第一次下場打撲克，「比智力一定拚不過大家，所以我打算用新手運來贏大家，而且第一次就跟MC HotDog打，還可以拿出去炫耀」。她還興奮地說：「我跟周揚青是MC HotDog的粉絲，每一次去KTV要點的第一首歌就是〈差不多先生〉，就算今天籌碼全部輸給狗哥，我也非常樂意。」完全無法掩飾對MC HotDog的崇拜。

(中時 )