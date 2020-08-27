桃園市八德警察分局為分析轄區治安、交通狀況，發掘治安死角與民眾共謀對策、維護社會治安，27日八德區瑞祥里集會所舉辦109年度社區治安會議，由分局長陳錦坤主持，警察局局長陳國進也率領警察局團隊到場。

本次社區治安會議目的是希望地方民意代表、意見領袖及社區里民等人能直接與警方面對面來交流意見，有效聽取民眾對於治安、交通或其他建言與意見反映，建立政府與民眾間聯繫管道；會議中民眾針對交通、監視器等問題發言踴躍，會中穿插有獎徵答活動，民眾回答踴躍、加深會議宣導成效

另外針對詐騙集團常鎖定50-70歲以上生活單純、對詐騙話術較不熟悉、生活較單純的銀髮族中老年人、退休人員、家庭主婦下手，八德警方也再次呼籲獨居或白天獨自在家的中老年人小心此類「假檢警」詐騙手法，也提醒年輕人要多關懷家中長者以免受騙，更要提醒長者不要被此類詐騙老梗所騙；另外再提醒民眾為有效遏止道路交通事故發生及強化路口人車安全，將執行為期一個月的路口安全大執法，重點取締項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」，針對「車不讓人」、「行人違反路權」違規行為加強取締，以維護道路交通安全及提升民眾對 「 路權 」 的守法觀念。

另值得一提的是本次會議也邀請曾獲得第四屆市長盃警察志工舞蹈比賽第一名的八德區志工中隊高明分隊在會議開始前為大家帶來精彩舞蹈的演出，炒熱活動的氣氛，讓整個活動非常熱鬧也添增不少的風采。

(中時 )