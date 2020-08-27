彰化縣衛生局與台大公衛公布萬人「血清抗體調查」，研究針對今年二到三月疫情高峰期間，包含確診個案的接觸者、醫護人員、居家檢疫者以及長照機構等四大高風險族群，共4841人的血清抗體，發現只有4人產生中和抗體，被中央漏掉的感染者只有4人，陽性率為萬分之8.3，調查卻意外揭露，其中3名抗體陽性者都是國內第一例死亡案例白牌司機案群聚接觸者，恐怕推翻中央流行疫情指揮中心當初認定浙江台商才是白牌司機感染源的說法。

研究團隊發現4名抗體陽性者中就有3人都是白牌司機群聚相關接觸者，有2人更是工作接觸者，也有可能是他們傳給白牌司機，但當時指揮中心僅推論是浙江台商，其父親還為此call in電視節目喊冤而被開罰。當初國內第一名死亡的白牌司機案例，感染源恐怕不是只有當初指揮中心所稱的浙江台商這個唯一可能。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥則強調，除了看抗體陽性之外，還要看疫調結果，他指出，這三人都是白牌車司機（案例19）的接觸者，但白牌司機是在1月25日發病，其中2名乘客則是在1月26日搭上計程車，且這兩人2月15日採檢時PCR檢測為陰性。另一案21（案19母），的接觸者發病日為2月6日，三為抗體陽性沒有翻案的證據。

台大兒童醫院院長，小兒感染科醫師黃立民表示，該案新發現具有中和抗體的個案相關接觸者，代表確實代表白牌車司機一案除浙江台商外，也有新的感染源頭的可能性，但相關的時間先後次序已無法釐清，這樣類似的情況，也可供之後的疫調判斷作為參考。

(中時 )