美國屋漏偏逢連夜雨！新冠疫情不見盡頭，加州野火肆虐，種族衝突四起之際，最大陣風達時速240公里的4級颶風蘿拉（Laura），挾帶強風豪雨直撲南部海岸。國家颶風中心警告，這個今年侵美的最強颶風，將激起最高5公尺暴潮，所到之處「無一倖免」。蘿拉台北時間27日下午2點（當地凌晨2點），在路易斯安那州卡麥隆附近登陸。不幸中的大幸是，登陸後蘿拉強度已降為2級。

蘿拉來襲，掀起的大浪打在德州加維斯頓的海堤上，民眾不怕危險樂在其中。(美聯社)

據最新預測，蘿拉威力將持續減弱，27日稍晚自路州長驅直入轉向阿肯色州後，可望變成普通的熱帶風暴。儘管威力不如預期兇猛，但蘿拉的最大陣風時速仍達176公里，它的暴潮將深入路州和德州南部內陸50公里。

為了躲避颶風，路州與德州有150萬民眾收到疏散令，但新冠肺炎疫情未滅，這麼大規模的疏散舉動對防疫工作來說，無疑讓情勢更為險峻，也令當局頭痛不已。

位於島上的德州加維斯頓，市長布朗說，疫情讓一切變得更複雜困難，「這是個大挑戰。」他說，該市加派巴士把居民送走，飯店將安排每人一間，市區的救護車也將加入把民眾運送出島的任務。在路州，為了疫情考量，選擇把民眾帶往飯店而非收容中心。州長國土安全辦公室說，他們努力避免民眾群聚避難。

(中時 )