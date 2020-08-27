效力火腿隊的「手帕王子」齋藤佑樹在高中時期，與目前效力洋基隊的田中將大在甲子園展開的王牌對決，至今仍是球迷心中經典戰役，當時兩人一時瑜亮，不過相較田中已經進軍大聯盟，齋藤卻在火腿隊遲遲繳不出成績，根據日媒爆料，齋藤可能在今年合約走完後就要引退，結束10年日職生涯。

2006年夏季甲子園由「手帕王子」齋藤佑樹領軍早稻田實業高校，對上田中將大代表的和駒大苫小牧高校，雙方打了15局難分勝負，甚至隔天再加賽，齋藤連3天先發，最後鏖戰9局以三振田中將大畫下完美句點，率領早稻田實業高校拿下隊史首座優勝，不過甲子園結束後，兩隊王牌卻走向不同的軌跡。

田中將大高中畢業後效力樂天金鷲隊，並在2014年挑戰大聯盟，而齋藤佑樹則選擇先讀大學。當時齋藤在比賽中自備手帕擦汗而被稱作「手帕王子」，甚至日媒還以齋藤為首，將該學年出生的優秀選手世代稱為「手帕世代」，由此可見他當時的人氣以及球界對他的期待。

不過齋藤加入日職火腿後，首年繳出6勝6敗成績，竟是他生涯巔峰，接下來每況愈下，2018年起從沒在一軍拿過勝投，甚至本季尚未上到一軍，前9年日職通算也只拿到15勝26敗。

日媒《週刊文春》爆料，齋藤佑樹加盟火腿時簽下10年約，即使大小傷勢不斷，也沒有如外界期盼復活展現身手，因此就算生涯表現不佳也沒有被釋出，不過今年合約就要到期，齋藤可能就順勢退休。

齋藤佑樹今年32歲，曾有過退休後擔任體育主播的規劃，而去年休季與高校學生時期認識的模特兒女友結婚，退役後的第二人生才正要開始。

(中時 )