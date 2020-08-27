原計畫實施至10月底的安心旅遊補助，因經費不足恐提早在9月斷炊，加上行政院長蘇貞昌表示「人民的血汗錢應該花在刀口上」，旅遊業者擔心如果不持續到10月底，旅行社也將提早自9月起爆裁員、減薪潮，全國各旅遊公會與品保協會27日因此串連開記者會呼籲政府，政策不應半途而廢、否則前功盡棄。

旅行公會全聯會與品保協會除懇切呼籲行政院追加預算，解決燃眉之急，維護政府的誠信度，同時呼籲各政黨立委，請及早通過紓困3.0預算，讓產業得以喘息。

旅行同業公會理事長蕭博仁表示，國內4,000家旅行社中有3,000家旅行社操作出人境旅遊業務，邊境管制未解除，業者只能靠政府紓困補助硬撐，安心旅遊補助若無法持續到10月，旅行社勢必得提早裁員減薪，同時旅行社將陸續關門歇業，「倒掉的不只100或200家」，屆時失業的旅行社員工將超過萬名。

蕭博仁說，安心旅遊補助獲得消費者廣大回響，苦撐待變的旅行社亦因此受惠，自7月1日到8月25日間已有4萬個國旅團出遊，因政府最早說交通部當初說補助方案將實施到10月底，所以很多旅遊團都延到9、10月才出發，業者並都已先代墊飯店或機票、遊覽車訂金，如今若補助提早喊卡，消費者取消參團，旅行社無力承受龐大代墊金額，後續旅遊糾紛也將接踵而至。

蕭博仁代旅遊業者發聲表示，既有政策實施效期時間或內容改變，旅行社將無力償還銀行融資（信保基金），也將再擴大基層勞工失業的人數，造成社會及國民的不安。

品保協會理事長許禓哲表示，受新冠肺炎疫情影響，今年上半旅遊糾紛已超過2,000件，比往年全年增加一倍。許禓哲憂心指出，安心旅遊方案若未照原計畫執行提早喊卡，勢必造成更多旅遊消費糾紛，也讓旅行社經營益加困難，希望政府能體察旅行社困境。

(工商 )