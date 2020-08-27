行政院長蘇貞昌今（27）日在行政院會表示，截至目前紙本加上數位綁定，領取三倍券已超過2,200萬人，振興三倍券帶動民間經濟活絡，反映在7月零售業營業額一舉衝上3,300多億元，終止疫情以來連續五個月負成長，也創下同期新高，年增率達2.5％。

蘇貞昌指出，在6月疫情解封後，政府鼓勵民眾出門走走、促進消費，在7月中三倍券上路後，帶動民間經濟活絡，其中，百貨公司營業額成長10.3％，便利商店在這段期間營業額成長21.3％，受疫情衝擊的餐飲業，業績也轉為正成長，三倍券的確發揮了好領、好用、好刺激的效果。

蘇貞昌說，農遊券也受到歡迎，農漁會超市無論平日或假日，業績呈現倍數成長，7月中啟用至今創造30億效益，正朝50億目標前進，農業縣市更是因此明顯受益。

蘇貞昌說，目前除了部分產業受國際疫情影響、國際貿易往來限制，仍待政府紓困，多數民間消費都漸漸復甦。

(工商 )