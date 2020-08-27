宋茜、鄭愷等主演、楊祐寧特別演出的都市情感劇《他其實沒有那麼愛你》，劇中楊祐寧飾演財經專家直播主「陳掌櫃」，他透露爸爸以前是做證券、媽媽做期貨，開拍前特地跟父母請教，自己也上網了解股票與黃金趨勢。劇中「陳南（陳長櫃）」毒蛇、個性冰冷、還要當主持人，楊祐寧表示挑戰大「他語速很快，還有專有名詞，台詞下很多功夫」，更坦言對宋茜飾演的「孫藝荷」像是使喚僕人，也會故意用高姿態口吻說話。

該劇聚焦宋茜與閨蜜們的30歲愛情、事業。楊祐寧回憶自30歲至今「充實且多變、活力的8年」。劇中楊祐寧與宋茜組CP，楊祐寧談角色「陳掌櫃不可被侵犯，孫藝荷卻不斷的觸碰、刺破他」，也因為宋茜的堅持不懈，慢慢讓陳掌櫃接納、認識。當宋茜邀請楊祐寧進攝影棚錄影時，突然有盞燈掉下，楊祐寧還英雄救美帥氣往前一手擋住。宋茜形容：「剛開始兩人互看不順眼，也能真正做自己，過程中發現對方優點，甚至理解對方的缺點」。

楊祐寧說到，有場告白戲對宋茜感到心動，認為宋茜從大咧咧個性倔強，突然軟化的瞬間「哇她很可愛」。兩人首次合作，楊祐寧說，宋茜本人很豪爽、灑脫女漢子形象，和戲裡角色滿貼切，爆料笑場最多的就是宋茜「她本身就是愛笑的女孩」。愛奇藝原創劇集《他其實沒有那麼愛你》每週二至週四晚間八點，愛奇藝台灣站獨家播出。

楊祐寧拍攝現場對宋茜英雄救美。（愛奇藝台灣站提供）

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