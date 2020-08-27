落實行政院「全國國中小教室於2022年2月前有冷氣政策」，27日行政院中辦執行長蔡培慧，會同台電南投區營業處等，到竹山鎮中州國小勘察校社電力系統及冷氣裝設前置作業。南投共有173所國中小學，目前已完成56所勘查，盼在年底完成第一波裝設。

為落實「班班有冷氣」政策，行政院中辦執行長蔡培慧，27日會同台電南投區營業處、電器公會與電機技師等，到中州國小勘察，也協助校方推動用電管理、能源教育等機制，環保永續校園。

台電南投區營業處長李宣昌說明，台電會同電力相關專業人士預定在9月22日前，完成全縣學校教室內線檢察及未來新增設冷氣用電回路、開關配電盤等評估，未來外線電力供應由台電負責施作，以達「穩定供電、安全用電」目標。

外界也關心未來冷氣電費支應問題，蔡培慧回應，國中小是義務教育，因此行政院會全額補助電費。此外，冷氣屬高耗能設備，部分校園電力系統過於老舊，如何裝設冷氣？蔡培慧也說明，為避免校園電力負載過大，產生跳電或電壓不足等情形，裝設冷氣前將優先辦理改善。

目前南投縣有173所國民中小學，目前已完成56所會勘，預計9月4日前完成首波18所學校會勘，盼在年底能完成第一波學校教室安裝冷氣。

(中時 )